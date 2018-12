aperta dal 9 dicembre

Il Comune di Capaci apre le sue porte alla “Casa di Babbo Natale” , il sogno di tutti i bambini (anche quelli più cresciuti) che, in questo periodo, guardano con gli occhi sgranati i film americani di Natale.

Per circa un mese, a partire dal 9 Dicembre e fino al 6 Gennaio, nella Sala Macine di Palazzo Conti Pilo a Capaci, in Piazza Matrice, tante associazioni e volontari faranno la staffetta, pomeriggio per pomeriggio per accogliere i bambini con attività, laboratori e intrattenimento in una magica atmosfera.