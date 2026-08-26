Con il gran caldo i vigili del fuoco, la forestale e la protezione civile sono impegnati nello spegnimento di incendi.

Nel palermitano i roghi sono divampati a Gibilrossa nella zona di Misilmeri, nella zona di Vicari, nei pressi del bivio Manganaro e a Monreale. Situazione critica anche in provincia di Catania a Caltagirone, in contrada Corvacchio e in provincia di Messina a Montagnareale, il rogo ha divorato vegetazione contrada Cavaretta.

Momenti di apprensione si sono vissuti pure a Militello Rosmarino, sempre nel messinese, dove il rogo si è riattivato dopo un iniziale contenimento. Nel Trapanese gli incendi hanno interessato la frazione di Castelluzzo a San Vito Lo Capo e la zona di Scopello a Castellammare del Golfo.