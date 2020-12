“Con la Carta dei valori e l’idea di un grande centro politico lanciamo un sasso nello stagno della politica siciliana. Le forze moderate e liberaldemocratiche sono deboli e poco rappresentative perché disunite, occorre invece mettere insieme radici, valori, esperienze e ritrovare entusiasmo e centralità politica”.

A parlare è Nicola D’Agostino uno dei principali promotori proprio del Grande Centro. Una carta dei Valori, quella pubblicata ieri che riporta quasi 100 firme, che è stata subito indicata come un ‘manifesto politico dei centristi’ e ha fatto gridare alla rinascita di un partito di centro anche se ancora non lo è. Ma l’unione dei modrati non passa inosservata e adesso D’agostino si affretta a precisare forse ancheper evitare contraccolpinella coalizione di centro destra

“Su questo lavoreremo nei prossimi mesi, ognuno nel suo partito, – sottolinea – senza confusioni ed ambiguità. Italia Viva per esempio rimane forza di opposizione nel parlamento regionale, ma sensibile a temi ed obiettivi in cui possa riconoscersi il suo elettorato. Le altre forze politiche, per quanto a sostegno del governo Musumeci, si impegnano a condividere un percorso che mette al centro del dibattito le difficoltà economiche delle famiglie e delle imprese siciliane, la necessità di risposte che culturalmente contrastino il populismo che in questi anni abbiamo subito, i valori della solidarietà e della sussidiarietà come risposta all’egoismo del sovranismo che alcune forze politiche agitano come clava”.

Dunque valori comuni ognuno da ‘casa sua’ anche se il prblema si presenterà su grandi sui quali saròcomplicato essere unita prescindere daltrovarsiall’opposizione o al governo “Un fronte comune, animato dal buon senso – aggiunge D’Agostino – e dalla voglia di non sprecare l’occasione che l’Europa ci offre con i fondi del Recovery Plan, costituito da uomini e donne di buona volontà e da tutte le forze politiche pronte a spendersi”.

Il tema c’è eriguarda anche e soprattutto il partito di D’Agostino, Italia Viva per il quale non sarà semplice conciliare questi “valori” con gli alleati centristi dalla sua posizione all’opposizione a Palermo e alleato critico di govero a Roma