Grande festa per tutta la comunità di Piana degli Albanesi per il traguardo dei 100 anni di Antonino Paladino.

Circondato dall’affetto dei suoi cari degli amici e la famiglia al completo che gli hanno organizzato una magnifica festa per l’occasione.

Lavoratore instancabile come nella tradizione degli uomini Arbëreshe, ha dedicato parte della sua vita fuori dalla terra natia, ritornando con spirito di servizio e dedizione per l’amore verso la famiglia e la comunità.

“È sempre un piacere potere rivolgere i migliori auguri a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza di Piana degli Albanesi, al nostro concittadino Antonino Paladino, per il raggiunto traguardo di 100 anni di storie umane, aneddoti storici e successi familiari e personali, guidati da sani principi e forti valori come nella nostra tradizione Arbëreshe” ha dichiarato il Sindaco Rosario Petta.

I cento anni di nonna Angela

A raggiungere l’importante traguardo dei cento anni è stata la signora Angela Coco di Belpasso, in provincia di Catania. Un compleanno speciale, festeggiato tra l’affetto dei parenti e dei cari e non solo.

Il sindaco Carlo Caputo ha infatti voluto che la donna trascorresse qualche ora in Consiglio comunale per spegnere le candeline e ricevere l’effetto della comunità. «Non capita tutti i giorni di festeggiare un traguardo così importante, tagliato nel migliore dei modi – ha dichiarato il primo cittadino -. È stato bello festeggiare con lei, a nome di tutta la città, trascorrendo un momento speciale in aula consiliare, attorniata dai suoi affetti più cari e amici. Ancora auguri alla signora Angela».

In Consiglio comunale erano presenti le sorelle, i figli e i nipoti. La signora Angela, visibilmente commossa, ha ricevuto dal sindaco una targa ricordo e un mazzo di fiori. Il primo cittadino le ha augurato buon compleanno a nome di tutta la comunità di Belpasso. Madre di tre figli, nonna di due nipoti e bisnonna di una pronipote, Angela Coco gode di ottima salute ed è amante dell’uncinetto.