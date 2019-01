tutto esaurito

Il primo concerto del nuovo anno al Politeama Garibaldi, dedicato alla musica della Belle époque di tradizione austro-ungarica, lungo il Danubio che unisce Vienna a Budapest, ha portato il record di incassi con oltre trentamila euro.

L’Orchestra Sinfonica Siciliana è stata diretta da Gábor Takács-Nagy con la partecipazione vocale del soprano ungherese Polina Pasztircsák.

Valzer e Polke con arie d’operetta celebri, per un brindisi al Capodanno 2019 frizzante come lo champagne. Oltre al celeberrimo Sul bel Danubio Blu, Valzer Op.314; c’è stata l’immancabile Radetzky-Marsch Op.228 di Johann Strauss (padre) che ha chiuso il concerto ed è stata bissata su richiesta del pubblico.

In cinquecento in piazza per assistere al concerto, seguendo il Maxi schermo. Decine di migliaia gli internauti che hanno seguito il concerto in diretta-streaming.