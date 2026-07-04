Un grave incidente stradale si è verificato lungo via Nereo, l’arteria che collega i lidi empedoclini alla suggestiva Scala dei Turchi di Realmonte. Un imprenditore di 46 anni, originario di Porto Empedocle, si trova ora ricoverato in prognosi riservata a causa dei traumi riportati nel violento impatto.

La dinamica dello schianto e l’ipotesi del pedone

L’uomo viaggiava a bordo del suo scooter Yamaha T-Max quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente sull’asfalto. Tra le ipotesi esaminate in queste ore, c’è quella della presenza di un pedone che avrebbe attraversato improvvisamente la carreggiata, costringendo il centauro a una disperata manovra d’emergenza per evitare l’impatto. Gli accertamenti sono tuttavia ancora in una fase iniziale e non permettono di ricostruire con assoluta certezza la dinamica della caduta.

I primi soccorsi e il trasferimento d’urgenza

A causa dei traumi multipli riportati nell’impatto, le condizioni del quarantaseienne sono apparse subito serie. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Qui i sanitari, di fronte a un quadro clinico giudicato particolarmente critico, hanno disposto l’immediato trasferimento d’urgenza in elisoccorso verso il Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo, struttura specializzata per la gestione dei casi più gravi.

I rilievi dei carabinieri e la ricerca di testimoni

Le indagini per fare piena luce sul sinistro sono affidate ai carabinieri della Stazione di Porto Empedocle. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi di rito sul tratto stradale interessato e stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili per accertare eventuali responsabilità e chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.