Tornava probabilmente da una notte brava almeno uno dei due giovani occupanti di altrettante autovetture protagoniste di un incidente avvenuto questa mattina all’alba nel centro residenziale di Palermo.

Per cause ancora da accertare intorno alle sei, all’incrocio fra via Lazio e via Sciuti si sono scontrate una Fiat 500 X ed una Panda con alla guida rispettivasmente un ragazzo di 21 anni ed una ragazza di 24.

Ad avere la peggio è stata la giovane 24enne, G.M., che ha riportato gravi traumi ed è stata trasportata d’urgenza in codice rosso da una ambulanza del 118 all’ospedale di Villa Sofia.

Ferito ma con conseguenze decisamente meno gravi, anche M.M. giovane di 21 anni che era alla guida delle 500. Nello scontro danneggiati anche una terza vettura parcheggiata ed il semaforo che regola l’incrocio