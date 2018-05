Intervento dei sanitari del 118

Grave incidente in via Bergamo di via Antonio Marinuzzi nella zona Oreto a Palermo. Uno scooter guidato da un giovane finito contro una Volkswagen Tiguan.

Il giovane è finito per terra e la testa è finita sotto le ruote. I soccorsi sono arrivati immediatamente. I primi ad arrivare gli agenti della polizia, poi i sanitari del 118 e i vigili urbani.

Il giovane è stato portato in ospedale al Civico. Si attende l’nfortunistica che oggi ha una lunga lista di incidenti. Alcuni con feriti altri con danni a mezzi.

Questo di via Bergamo è uno dei più seri dela giornata. Si attende la prognosi del giovane per stabilire se i mezzi si devono seuqestrare o meno.