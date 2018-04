Indagini della polizia municipale

Grave incidente in via Lanza di Scalea questa mattina. Un giovane di 33 anni si trova ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia.

L’impatto tra una Toyota e una Vespa. A guidare la Toyota Onofrio Barone di 54 anni, detto Nuccio, ex giocatore del Palermo e di altre squadre di serie A, B e C e allenatore di calcio.

In gravi condizioni a Villa Sofia è stato trasportato Rosario Mancuso di 33 anni. Il giovane stava viaggiando a bordo della Vespa quanto per cause in corso di accertamento si è scontrato con la Toyota in via Lanza di Scalea nei pressi del distributore Eni.

Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica. A chiedere l’intervento del 118 e della municipale sono stati i carabinieri: i primi ad intervenire in via Lanza di Scalea.