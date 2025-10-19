Grave incidente in via Sciuti a Palermo. Un ragazzo di 25 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni in seguito a un incidente avvenuto nella notte, poco prima delle due, all’incrocio con via Principe di Paternò. A scontrarsi lo scooter Honda Sh guidato dal giovane (M. D. le iniziali), che viaggiava insieme a una ragazza poco più che ventenne (M. M), e una Mercedes guidata da un automobilista di circa 30 anni (F. V.), rimasto illeso.

Dopo il violento scontro, segnalato al 112 da passanti e residenti, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118 che hanno portato a Villa Sofia il 25enne e l’amica. Al primo, entrato in ospedale in condizioni disperate, sono stati riscontrati due delicati traumi alla testa e all’addome che hanno reso necessario un intervento d’urgenza. Nulla di grave invece per la ragazza, tenuta precauzionalmente sott’osservazione.

Gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto sotto il semaforo: al vaglio le immagini di alcune telecamere che potranno chiarire se il dispositivo fosse ancora in funzione o se fosse in modalità notturna, con la lampada arancione lampeggiante. L’automobilista, sottoposto ad accertamenti, è risultato negativo ad alcol test e drug test, ma entrambi i mezzi sono stati sequestrati in attesa di aggiornamenti da Villa Sofia.

La scorsa notte un altro incidente si è verificato lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto compreso tra Termini Imerese e Trabia, nella carreggiata in direzione del capoluogo siciliano. A scontrarsi tre auto: cinque i feriti, nessuno di loro fortunatamente in gravi condizioni.