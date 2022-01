Gravissimo incidente in viale Michelangelo a Palermo. Un uomo è stato investito da una vettura. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale a Villa Sofia.

L’uomo è in condizioni gravi. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per accertare le responsabilità.

La piaga degli investimenti pedonali

Quella degli investimenti pedonali è una piaga della città di Palermo. L’ultimo incidente simile noto alle cronache è del 14 ottobre scorso quando un uomo è stato travolto ieri pomeriggio all’incrocio con via Giacomo Lo Verde da uno scooter. I sanitari del 118 hanno soccorso il ferito un uomo di 73 anni, investito dal conducente di un Piaggio Medley.

Pedone allora in prognosi riservata

A causa del violento impatto e della caduta il pedone ha riportato alcuni traumi che hanno reso necessario il ricovero al Trauma center di Villa Sofia. Dopo l’incidente sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. I vigili hanno identificato il conducente dello scooter, T.S., un uomo di 44 anni.

In precedenza un uomo era morto in via Notarbartolo

A maggio, invece, una donna era stata investita e uccisa mentre attraversa la strada in pieno centro città in corrispondenza del semaforo fra via Libertà, via Emanuele Notarbartolo e via Duca della Verdura.

Il grave incidente si era verificato nella prima parte della mattina del 17 maggio 2021 ed aveva causato il blocco del traffico per tutto il resto della mattina.

La vittima di quel giorno

Vittima dell’incidente è una donna Gandolfa Ilarda di 44 anni investita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali e rimasta a terra.

Nonostante l’intervento del 118 la donna è morta sul posto e per questo è stata disposta l’ispezione da parte del medico legale ed il corpo, coperto, è rimasto in strada.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili urbani, il personale sanitario del 118 che ha tentato di soccorrere la malcapitata per la quale non c’è stato nulla da fare e personale addetto al traffico e alla manutenzione stradale per interdire la circolazione.