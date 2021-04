Fuggito dopo impatto, si è costituito a carabinieri

Il conducente ha perso il controllo del camion

Travolto un settantenne ricoverato al Cannizzaro di Catania in prognosi riservata

L’autista, dopo la fuga, si è consegnato ai carabinieri

I carabinieri hanno arrestato per lesioni personali gravissime l’autista del camion che ieri a Belpasso – nel Catanese – dopo avere perso il controllo del mezzo ha investito un pedone, un anziano di 70 anni , è andato a sbattere contro una vettura in sosta e dopo avere percorso 100 metri su un marciapiede si è fermato davanti l’ingresso di un bar.

L’uomo agli arresti domiciliari

All’uomo, un 36enne catanese adesso ai domiciliari ed in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria, è contestato anche il reato di fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali.

La persona travolta è in gravi condizioni

La persona travolta, un 70enne di Paternò, è ricoverata in gravi condizioni e con la prognosi riservata nell’ospedale Cannizzaro di Catania per “politrauma con trauma cranico e agli arti superiori e inferiori”.

Il camion, privo di controllo da parte del conducente, aveva travolto l’anziano dopo aver percorso circa 100 metri sul marciapiede, andando poi a fermare la folle sua corsa in via Vittorio Emanuele III.

Il conducente si è presentato dai carabinieri

Il conducente del camion, risultato privo di assicurazione e revisione, accompagnato dal datore di lavoro si è presentato nel pomeriggio di ieri nella caserma dei carabinieri di Belpasso.

Ai militari dell’Armadella stazione di Belpasso ed a quelli del nucleo radiomobile della Compagnia di Paternò, ha detto che il camion non aveva dato precedentemente alcun segno di cedimento fino a quando, improvvisamente, i freni non hanno più risposto ai comandi. Preso dal panico, ha aggiunto, avrebbe cercato d’avvisare i presenti con il clacson e dopo l’impatto avrebbe raccomandato ai presenti di soccorrere la persona ferita. Ha aggiunto di essere andato via perché dolorante ed impaurito per l’accaduto.