E' accaduto a Catania

Autista di taxi, investe pedone e scappa senza prestare alcun soccorso.

E’accaduto a a Catania, in via Leopardi. Grazie ai sistemi di videosorveglianza la Polizia ha raggiunto e identificato il tassista: C.G. di 27 anni- Il giovane è stato denunciato per lesioni personali colpose ed omissione di soccorso.

La vittima risulta tuttora ricoverata in stato di osservazione, ma non è in pericolo di vita.