traffico paralizzato

Grave incidente sulla autostrada Palermo-Mazara del Vallo.

Un furgone si è schiantato sulla seconda galleria in direzione dell’aeroporto Falcone Borsellino. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118.

Il traffico è paralizzato.

Non si hanno al momento notizie sul guidatore del furgone o altri eventuali occupanti del veicolo.

Appena due giorni fa, si è verificato un altro incidente sull’autostrada Palermo Mazara-del Vallo in direzione del capoluogo trapanese. Tre auto si sono scontrate, tre i feriti.

Il traffico nella zona è rimasto paralizzato a lungo. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e gli operai dell’Anas. Intervento anche dei vigili del fuoco.

L’incidente è avvenuto proprio all’inizio dell’autostrada all’altezza del punto vendita Leroy Merlin.

Sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti trasferendoli all’ospedale Villa Sofia.

Intanto grande è il cordoglio a San Leone, frazione marinara di Agrigento, dove stanotte si è consumata l’ennesima tragedia della strada. Un uomo di 32 anni, Giuseppe Terrosi, è morto e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale in via Teatro Tenda.

La vittima si trovava sui sedili posteriori di una Peugeot 207 che, per cause che ancora dovranno essere accertate, s’è schiantata contro un muretto di cinta.

(in aggiornamento)