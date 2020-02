Tragedia della strada nella notte a San Leone ad Agrigento. Un uomo di 32 anni, Giuseppe Terrosi, è morto e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale in via Teatro Tenda.

La vittima si trovava sui sedili posteriori di una Peugeot 207 che, per cause ancora che dovranno essere accertate, s’è schiantata contro un muretto di cinta. Tre le persone, fra cui il conducente dell’utilitaria, ferite sono state trasportate nell’ospedale San Giovanni di Dio.

Sull’incidente indagano i carabinieri primi ad arrivare sul posto. Dovranno capire perché il conducente ha perso il controllo dell’auto finendo contro il muro e soprattutto se si sia trattato di un errore o se sia coinvolto un altro mezzo poi andato via. Bisognerà anche fare luce sulla dinamica che ha portato alla morte del giovane seduto sul sedile posteriore mentre le conseguenze sono state meno gravi per chi si trovava davanti.

Tutte domande alle quali dovrà dare risposte l’inchiesta ad iniziare dai rilievi tecnici sul luogo della tragedia

(In aggiornamento)