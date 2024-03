Un incidente è avvenuto sulla statale 113 tra Palermo e Isola delle Femmine. Il bilancio è di quattro feriti, due dei quali ricoverati in codice rosso. A scontrarsi in prossimità di una curva sono state due macchine, una Ford e una Renault.

Altri automobilisti hanno prestato i primi soccorsi alle persone rimaste incastrate negli abitacoli. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno portato i feriti Villa Sofia. La strada è stata temporaneamente chiusa. Traffico deviato dalle pattuglie dei vigili della polizia municipale di Palermo e Isola.

Altro incidente in viale Regione

Un altro incidente si era verificato poche ore prima in viale Regione Siciliana, nella carreggiata centrale in direzione Catania, all’altezza di Villa Serena. Nell’impatto sono state coinvolte una Toyota Yaris, guidata da 53enne rimasto illeso, e una Opel Astra sulla quale viaggiavano un ragazzo di 20 anni e un amico diciottenne.

La macchina, dopo lo scontro, ha fatto una carambola prima di finire contro il guardrail. I due giovani sono stati soccorsi dai sanitari e portati al Civico per accertamenti. Chiesto l’alcol test per entrambi i conducenti.

Bambino grave per scontro lungo la A18

Un bambino di 10 anni è in gravi condizioni dopo un incidente stradale autonomo avvenuto attorno alle 13, sull’autostrada A18, nel tratto tra Fiumefreddo e Giarre, in direzione di Catania.

L’auto, una Audi A4, con a bordo il bambino, sua madre e un altro figlio di un anno più grande (tutti residenti a Catania), stava rientrando da una partita di calcetto a Messina. Per cause ancora da accertare, la donna ha perso il controllo del veicolo, che è strisciato per lunghi metri contro il guard-rail prima di arrestarsi contro un muro di contenimento. Tutti e tre gli occupanti dell’auto sono rimasti feriti.

Il bambino di 10 anni è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Catania in gravi condizioni: è stato intubato e ha riportato la frattura del femore. Il fratello maggiore ha riportato solo lievi escoriazioni. La madre, sotto choc, non ricorda l’accaduto. Non è escluso che abbia avuto un malore. L’incidente ha causato l’attivazione dell’uscita obbligatoria a Fiumefreddo per i mezzi diretti a Catania. Lunghe file si sono formate nel tratto di autostrada. I rilievi dell’incidente sono stati affidati alla Polstrada di Giardini Naxos.