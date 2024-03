Un bambino di 10 anni è in gravi condizioni dopo un incidente stradale autonomo avvenuto attorno alle 13, sull’autostrada A18, nel tratto tra Fiumefreddo e Giarre, in direzione di Catania.

L’auto, una Audi A4, con a bordo il bambino, sua madre e un altro figlio di un anno più grande (tutti residenti a Catania), stava rientrando da una partita di calcetto a Messina. Per cause ancora da accertare, la donna ha perso il controllo del veicolo, che è strisciato per lunghi metri contro il guard-rail prima di arrestarsi contro un muro di contenimento. Tutti e tre gli occupanti dell’auto sono rimasti feriti.

Il bambino di 10 anni è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Catania in gravi condizioni: è stato intubato e ha riportato la frattura del femore. Il fratello maggiore ha riportato solo lievi escoriazioni. La madre, sotto choc, non ricorda l’accaduto. Non è escluso che abbia avuto un malore. L’incidente ha causato l’attivazione dell’uscita obbligatoria a Fiumefreddo per i mezzi diretti a Catania. Lunghe file si sono formate nel tratto di autostrada. I rilievi dell’incidente sono stati affidati alla Polstrada di Giardini Naxos.

L’incidente a Palermo

Incidente stradale a Palermo, all’altezza dello svincolo Tommaso Natale-Mondello, in direzione Trapani. Una vettura con a bordo una donna in gravidanza ha cappottato.

Per estrarre la giovane dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco che l’hanno affidata i sanitari del 118 ed è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, non ci sono altri mezzi coinvolti.

La tragedia di Caltagirone

Incidente mortale sulla strada statale 417 “Di Caltagirone”. La vittima un motociclista che si è scontrato con un camion. La strada è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, al km 66.800, a Catania.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Incidente con altro motociclista a Palermo

Un altro motociclista è in gravi condizioni a Palermo dopo un incidente nella zona della Favorita avvenuto quattro giorni fa. Nello scontro tra una moto e un’auto l’uomo è rimasto gravemente ferito e trasportato all’ospedale Villa Sofia in codice rosso.

L’incidente si è verificato all’uscita del parco della Favorita alla fine di viale Diana all’altezza del cancello del Giusino in direzione Mondello. Sono stati i sanitari del 118 a portare il ferito in ospedale. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale.

