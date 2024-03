Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme

Un autocompattatore è andato in fiamme viale del Fante a Palermo. Durante un turno di raccolta il mezzo ha iniziato a bruciare dalla parte del vano motore e della cabina. L’operaio ha cercato di spegnere le fiamme con un estintore ed è rimasto leggermente intossicato dal fumo.

Per precauzione è stato portato in ospedale a Villa Sofia. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. L’azienda ha recuperato il mezzo portandolo in officina.

L’auto in fiamme sull’A19

Pochi giorni fa un veicolo è andato in fiamme all’altezza del km 1,700 in direzione Catania ed il traffico è stato temporaneamente bloccato sull’autostrada A19 direzione diramazione per via Giafar, a Palermo.

Sul posto le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della circolazione.

Sette auto in fiamme, paura in via Crociferi, indagini sulle cause

Sette auto sono andate in fiamme in via Crociferi a Palermo. Il rogo partito da due vetture nella notte di alcune settimane fa ha danneggiato le altre cinque. Le fiamme sono partite dalle autovetture parcheggiate nei pressi del civico 112. Sono in corso indagini per accertare la natura del rogo.

Maxi rissa in via Uditore dopo un incidente, auto in fiamme

Una rissa è divampata la notte del 30 gennaio scorso dopo un incidente stradale a Palermo. Il bilancio è di tre feriti del tamponamento avvenuto intorno alla mezzanotte all’altezza di via Uditore dove sono intervenuti poliziotti, vigili urbani e pompieri che hanno spento l’incendio. Dopo lo scontro un gruppo di persone si sono picchiate. Qualcuno è intervenuto sul luogo dell’incidente e ha iniziato a picchiare uno degli automobilisti coinvolti. Lo scontro tra una Peugeot 207 e la Fiat Idea. I due conducenti, rispettivamente di 21 e 31 anni, e una passeggera di 32 sono finiti al pronto soccorso dell’Ingrassia ma nessuno di loro avrebbe riportato gravi conseguenze. Indagini sono in corso per accertare chi ha preso parte alla scazzottata.

Subito dopo l’incidente avvenuto all’incirca a mezzanotte – come mostrano le immagini riprese con lo smartphone da una residente – quattro o cinque persone si sono affrontate con calci, pugni e ginocchiate.

Dopo la rissa due di loro, intervenuti forse per dar manforte a una delle parti, si allontanano a bordo di una station wagon di colore grigio in direzione Borgo Nuovo. Solo successivamente sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale e i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo che ha danneggiato la Peugeot 207, e infine alcune pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale che hanno riportato la calma e liberato la strada, ormai affollata di curiosi, in attesa che i mezzi venissero rimossi. Al momento non risultano esserci denunce.