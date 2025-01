Incidente tra un’automobile e una moto sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo nella carreggiata in direzione Palermo, all’altezza di Tommaso Natale, nei pressi del negozio Leroy Merlin. Due motociclisti che in sella ad una Bmw sono stati portati in codice rosso all’ospedale Villa Sofia.

L’autostrada subito dopo l’incidente è stata chiusa e il traffico è stato deviato. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale. A causa dell’incidente si sono formate subito dopo code lunghe diversi chilometri all’ingresso della città.

I feriti sono un giovane di 34 anni e una ragazza di 23 anni. Il giovane è stato portato in sala operatoria. La ragazza ha una grave ferita alla testa.