I rilievi della polizia municipale

Gravissimo incidente in via Polibio a Partanna Mondello a Palermo. Si sono scontrate una moto e un’autovettura. La peggio, come capita molto spesso, l’ha avuta il motociclista che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia dai sanitari del 118.

Anche l’automobilista è finito in ospedale in stato di shock per quanto successo.

Stanno intervenendo gli agenti della polizia municipale per eseguire i rilievi e stabilire le responsabilità.