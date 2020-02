È di un morto il tragico bilancio di un nuovo incidente stradale nel Siracusano. A perdere la vita, in contrada Codalupo, a Noto, è stato un anziano di 81 anni, residente a Rosolini, che, secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia municipale di Noto, era alla guida della sua macchina, una Fiat Uno, finita, per cause da accertare, contro una Jeep, probabilmente proveniente dalla direzione opposta.

L’impatto è stato molto violento ma stando alle prime informazioni il pensionato non sarebbe morto su colpo ma era evidente che le sue condizioni erano piuttosto gravi. Sono arrivati i soccorsi, chiamati dai testimoni, per provare a tenere aggrappata alla vita la vittima solo che le lesioni riportate erano troppo gravi per sperare in un recupero.

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per fare luce sulla vicenda e provare a comprendere le responsabilità in questo tragico schianto.