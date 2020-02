È morto il conducente di una motocicletta vittima di un incidente stradale avvenuto questa mattina in contrada Santa Teresa Longarini, tra Cassibile e Siracusa. L’uomo, Massimo Saccuzzo di 40 anni, per cause al vaglio della Polizia municipale di Siracusa è rimasto coinvolto in uno scontro con due macchine.

L’impatto è stato violento e per il quarantenne non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di soccorrerlo e di tenerlo in vita. I vigili urbani di Siracusa hanno disposto la chiusura del tratto stradale per poter compiere i rilievi e determinare le ragioni di questo nuovo drammatico incidente.

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta ed ha incaricato il medico legale di compiere l’ispezione cadaverica sul corpo della vittima mentre i mezzi come disposto dal pm, sono stati posti sotto sequestro.