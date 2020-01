Morte al Cannizzaro di Catania

Non ce l’ha fatta Giusy Nicosia, 19 anni, la giovane rimasta coinvolta nell’incidente stradale avvenuto in contrada Fontana Nuova, tra Playa Grande e Marina, a Ragusa, il 4 settembre scorso.

La vittima, a seguito di quel terribile impatto, era stata trasferita in ospedale, al Cannizzaro di Catania, dove non è mai uscita dal coma. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, i medici non si sono mai sbilanciati sulle capacità di recupero della ragazza. Parenti ed amici hanno sperato che potesse salvarsi ma dall’ospedale è arrivata la notizia del suo decesso.