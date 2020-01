Un ragazzo di 29 anni ai domiciliari

I Carabinieri di Ragusa hanno eseguito un arresto, una denuncia e tre segnalazioni al Prefetto, a vario titolo, per detenzione e spaccio di droga.

Un uomo di Vittoria, 29 anni, è stato fermato alla guida della sua auto e trovato in possesso di 105 grammi di marijuana di altissima qualità, come è stato certificato dalle analisi qualitative effettuate dall’ASP di Ragusa. Il 29enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente e posto ai domiciliari, nella giornata di ieri, a seguito di udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Vittoria.

Alcuni ragazzi ragusani sono stati trovati in possesso di alcune quantità di droga. Un 19enne in possesso di una dose di hashish, un 18enne di 3 grammi di marijuana ed un 17enne di una dose di marijuana. Tutti sono stati segnalati amministrativamente all’autorità prefettizia. Al 19enne che era alla guida di uno scooter è stata anche immediatamente ritirata la patente come previsto dalla legge. Un 20enne ragusano è stato trovato in possesso di 11 grammi di marijuana suddivisa in dosi. L’uomo è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.