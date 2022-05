Gravissimo incidente sulla Palermo Mazara del Vallo. Un tir si è scontrato con un’auto che andata distrutta e poi ha invaso la carreggiata opposta dopo avere sfondato il guard-rail.

L’incidente si è verificato in questi minuti.

Non si conosce il bilancio. Ma stanno intervenendo i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Ci sarebbe qualcuno incastrato nella vettura.

L’incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di Villagrazia di Carini. Sono interessate tutte e due le careggiate. Al momento arrivare in aeroporto è molto complicato.

Una prima ricostruzione

Da una prima ricostruzione pare che il conducente di un tir, in viaggio verso Palermo, abbia sbattuto contro un’auto che lo precedeva. Dopo lo scontro il mezzo pesante avrebbe sfondato il guard-rail e avrebbe terminato la propria corsa nella carreggiata in direzione Trapani. Una violenta carambola che non avrebbe convolto altri mezzi. Ma la dinamica è ancora tutta da confermare.

In pochi minuti si sono formate lunghe che hanno reso necessario l’intervento delle pattuglie della Polstrada e del personale dell’Anas per gestire la viabilità. Poche informazioni sulle condizioni dei feriti, i due occupanti dell’auto – una Hyundai – e l’autotrasportatore, soccorsi dai sanitari del 118 in attesa del trasporto in ospedale.

(in aggiornamento)