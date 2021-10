Scatta l’obbligo di green pass anche alla Camera di commercio esteso a tutta l’utenza

Redazione di

15/10/2021

“Chiu green pass pi tutti” potrebbe dire Antonio Albanese nelle vesti di uno dei suoi personaggi più cult, vale a dire Cetto La Qualunque. Ma di fatto è proprio così almeno per quel che riguarda la Camera di Commercio di Palermo dove da oggi, per poter accedere allo stabile di via Emerico Amari, chiunque dovrà essere munito della certificazione verde, al pari quindi di tutti gli altri luoghi di lavoro pubblici e privati. Questo significa che la regola vale non solo per la camera di commercio ma anche per tutte le altre associazioni di categoria che hanno la propria sede all’interno dell’immobile di via Amari. Per cui il green pass diventa obbligatorio non solo per i dipendenti di Camera di commercio e delle altre associazioni di categoria che orbitano all’interno dell’edificio ma anche per l’intera utenza, che sia un semplice cittadino, un commerciante o un professionista. Una circolare chiarisce tutte A chiarire tutto è una circolare che la Camera di commercio della sezione Palermo-Enna ha inviato a tutte le associazioni di categoria che hanno la propria sede in via Emerico Amari. Di conseguenza ogni singola associazione che opera all’interno dell’immobile deve attrezzarsi: “Anche la nostra utenza – scrive in una nota il direttore della Confcommercio di Palermo, Vincenzo Costa – dovrà esibire il green pass per l’accesso alle nostre strutture, in quanto le stesse sono ubicate all’interno di un ente pubblico per il quale vige l’obbligo di consentire l’accesso ai propri locali unicamente ai soggetti in possesso della certificazione verde”. Il controllo in portineria In conseguenza a quanto dettato dalla Camera di commercio, i controlli sul green pass avverranno all’ingresso del piano terra dove il personale in portineria potrà far accedere solo a chi è dotato di certificazione verde. “Il servizio e l’assistenza a tutti i nostri soci, anche non in possesso di green pass, – aggiunge il direttore Costa – resterà comunque garantito in modalità telematica e attraverso assistenza telefonica da parte del nostro personale”.

