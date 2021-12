riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza

Aumentano i controlli anti-covid19 nel centro storico di Palermo e nelle zone dove sono concentrati i locali aperti al pubblico.

Riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza

La misura è stata decisa durante una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, alla quale hanno partecipato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e i vertici delle forze di polizia.

Controlli nelle giornate a ridosso del Capodanno

In particolare, nelle giornate a ridosso del Capodanno, è stata disposta la verifica del green pass e della mascherina, ovvero della corretta osservanza delle misure di contenimento dell’emergenza Covid introdotte dal decreto festività.

Le sanzioni scattate

Dall’entrata in vigore del Green pass rafforzato, le persone controllate risultano 44.505, di cui 2.200 sanzionate. Sono stati 8.264 le attività o esercizi commerciali controllati, di cui 60 sanzionati. Per 12, infine, è scattata la chiusura provvisoria dell’attività.

Un arresto per green pass falsi, l’indagine partita da Termini Imerese

Realizzava green pass falsi, e non solo. Gli agenti della polizia giudiziaria in servizio alla Procura di Termini Imerese, due giorni fa, hanno scoperto e arrestato un giovane di 26 anni residente nel Napoletano che realizzava dietro pagamento dei certificati verdi taroccati. Al giovane attraverso la rete internet si rivolgevano diversi clienti no vax che volevano il lascia passare verde senza sottoporsi al vaccino.

Misure anti covid 19 a Palermo

Intanto, proprio a Palermo, il sindaco Orlando ha firmato due nuove ordinanze riguardanti la movida per contenere il contagio da Covid19. Sono la numero 223 e la numero 224.

La prima ha stabilito che sull’intero territorio comunale dal 01/01/2022 e fino al 30/01/2022 compreso e nei giorni e negli orari di seguito indicati: (giorni:1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 gennaio 2022) dalle ore 20:00 alle ore 07:00 è vietato somministrare e vendere per asporto bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, anche dispensate dai distributori automatici. La seconda ordinanza ‘blinda’ alcune vie della movida e stabilisce che per il periodo dal 01/01/2022 e fino al 31/03/2022 compreso e secondo i luoghi, i giorni e gli orari di seguito indicati – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi anche della situazione epidemiologica – SARA’ INTERROTTO IL TRANSITO PEDONALE E/O VEICOLARE qualora si verifichi un affollamento all’interno di ciascuna area tale da non consentire l’effettuazione dei servizi di polizia.

I giorni con il ‘bollino rosso’

I giorni indicati nell’ordinanza sono: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 gennaio, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 febbraio, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 marzo 2022 dalle ore 18:00 alle ore 04:00.

Le zone interessate dal provvedimento

Piazza Sant’Anna: Via Lattarini/Piazza Sant’Anna; Piazza Croce dei Vespri/Piazza Aragona; Piazza Croce dei Vespri/Vicolo Valguarnera; Via Roma/Via Cagliari; Via Cagliari/Piazza Teatro Santa Cecilia.

Gli accessi e deflussi a Piazza Sant’Anna nei punti sopra indicati saranno individuati secondo le indicazioni stabilite in sede tecnico operativa.

Mercato della Vucciria: Via Maccheronai/Piazza San Domenico (accesso); Discesa Caracciolo/Via Roma (accesso); Via Pannieri/Corso Vittorio Emanuele (accesso); Vicolo Mezzani/Corso Vittorio Emanuele (accesso); Via Argenteria/Vicolo Paterna (deflusso); Via dei Coltellieri/Vicolo della Rosa Bianca (deflusso); Vicolo Mezzani/Via dei Frangiai (deflusso).

L’ordinanza specifica che resta sempre consentita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti nel rispetto delle norme anti-covid e del divieto di assembramento.