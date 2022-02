Green pass obbligatorio alla Posta, a Palermo controlli e utenti in fila (VIDEO)

01/02/2022

Tutto in ordine alla posta di via Ausonia, a Palermo, nella prima giornata in cui è in vigore l’obbligo di green pass per accedere anche all’interno degli uffici postali. BlogSicilia è entrato alla posta palermitana di via Ausonia dove gli accessi sono stati ordinati e senza particolari problemi visto che la maggior parte degli utenti è arrivata già preparata, munita di certificazione verde stampata o pronta sul proprio cellulare. Ordine alla posta di via Ausonia Il controllo del certificato verde alla posta viene eseguito al totem d’ingresso, prima del prelevamento del ticket, o dagli operatori allo sportello. Soddisfatto ai microfoni di BlogSicilia Davide Di Fede, direttore dell’ufficio postale di via Ausonia. Nella prima giornata di green pass obbligatorio, la gente è stata collaborativa. “Non abbiamo registrato problemi – ha detto -. La gente si è fatta aiutare per capire quale fosse la procedura per accedere con il green pass”. Tutto regolare dunque almeno nei pressi dell’Ufficio postale di via Ausonia. Intanto l’azienda, come conferma Di Fede, darà la possibilità si scansionare anche il green pass tramite l’app che consente di prenotare il ticket. Come avviene l’accesso con il certificato verde Poste Italiane ha attivato diverse modalità di controllo del Green Pass per consentire l’accesso alla rete dei 769 uffici postali presenti in Sicilia in modo semplice e sicuro, nel rispetto degli obblighi stabiliti dal Decreto Legge 7 gennaio 2022, n.1. Nei 320 uffici postali dell’Isola dotati di gestore delle attese i cittadini mostreranno all’ingresso il QR Code del Green Pass e, una volta riconosciutone il codice, il gestore attese consentirà di scegliere l’operazione e di prendere il ticket necessario per presentarsi allo sportello. Negli altri uffici postali i cittadini dovranno mostrare il Green pass direttamente allo sportello per la verifica dell’operatore attraverso il lettore scanner che ne confermerà la validità in tempo reale, prima di procedere con i servizi richiesti.

