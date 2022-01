A Trapani

Due persone denunciate per violazione della quarantena da Covid19 e una pizzeria chiusa dai Carabinieri nel Trapanese. È il bilancio dei controlli per continuano in provincia per fronteggiare la pandemia. Resta sempre alta l’attenzione che i Carabinieri del Provinciale di Trapani prestano nel corso del servizio di controllo del territorio al fine di verificare il rispetto della vigente normativa per il contenimento dell’emergenza.

In due fuori con il Covid

In particolare, nei giorni scorsi, un 38enne residente a Trapani e un 77enne di Partanna sono stati denunciati per mancata osservanza delle leggi sanitarie e inosservanza delle misure di contenimento epidemiologico. Infatti i due, nonostante la positività al Covid-19, avrebbero violato la quarantena fiduciaria. Il 77enne è stato sorpreso dai Carabinieri della Stazione di Partanna all’esterno della propria abitazione senza giustificato motivo mentre il 38enne, allontanatosi a bordo della propria autovettura, non ha ottemperato all’alt a un posto di blocco. Lo stesso è stato rintracciato poi a casa. Il 38enne è stato anche sanzionato amministrativamente a causa della mancata copertura assicurativa del veicolo su cui viaggiava oltre che per non essersi fermato all’alt.

A Trapani titolare senza green pass

Sempre a Trapani, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto ad un controllo presso una pizzeria il cui proprietario è stato trovato privo di green pass. All’uomo sono state notificate sia la sanzione pecuniaria di 400 euro che la sanzione accessoria della sospensione dell’attività commerciale per 2 giorni.