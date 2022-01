Tentativi di phishing

Nuova truffa online sui Green Pass in Italia. Sono tantissimi i cittadini ad aver ricevuto nelle ultime ore delle e-mail che sembrerebbero provenire dal Ministero della Salute, con oggetto: “Attenzione: certificazione verde anti-Covid sospesa”. Ma che in realtà non hanno nulla a che fare col Ministero.

Il contenuto delle e-mail truffa

Nei messaggi di posta elettronica sta scritto il seguente messaggio: “Gentile utente, la tua certificazione verde Covid-19 è stata sospesa per uso sospetto”. Un testo piuttosto superficiale al quale segue un link su cui cliccare per la soluzione. Aprendolo, però si va incontro alla truffa online: vengono chiesti i dati privati dell’utente, e si innesca la truffa che svuota il conto corrente.

L’allarme del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute così, ha informato che le email non vengono inviate dagli uffici ma si tratta di un raggiro. Oltre ad aver informato la polizia postale, dal ministero hanno deciso di informare gli italiani anche tramite Facebook.

Il post su Facebook

“Stanno circolando email false da un mittente che si finge il Ministero della Salute. Se hai ricevuto un’email con oggetto “Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa”, inviata da “ministerodellasalute.pro.it”, NON proviene dal Ministero della Salute, ma si tratta di un tentativo di phishing. Il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale malintenzionati cercano di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali per farne un uso improprio. Per informazioni sulla Certificazione verde Covid-19 chiama il numero 1500“.

Scoperta altra truffa a Palermo

Gli agenti di polizia della questura di Palermo stanno indagando su un nuovo stratagemma per ottenere il green pass senza vaccinarsi. È quanto hanno denunciato i titolari di una farmacia palermitana nel quartiere al Villaggio Santa Rosalia impegnati in questi mesi ad eseguire vaccini e tamponi. Una coppia si è presentata nel gazebo per eseguire i tamponi. I due sapevano già di essere positivi. Non sarebbero potuti uscire, ma hanno rischiato per garantire il lascia passare ad un’altra coppia che non aveva alcuna intenzione di vaccinarsi.