Nuovi controlli dei carabinieri tra Catania e provincia

Nuovi controlli a tappeto nel catanese sul fronte del rispetto delle norme anti covid19. Un bar ed un centro scommesse sono stati sanzionati dai carabinieri. In entrambi i casi all’interno sono stati trovati impiegati che non avevano il green pass. Oltre al lavoratore la sanzione è arrivata anche al titolare per l’omesso controllo della certificazione verde che è obbligatoria per il personale in servizio.

L’attività

L’attività è stata svolta dai carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante e Catania Fontanarossa che hanno messo in campo articolati e specifici servizi di controllo finalizzati al rispetto delle disposizioni relative al contenimento della diffusione epidemica per la verifica della certificazione “green pass”, e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Le sanzioni

Nel corso dell’attività sono state elevate 4 sanzioni per altrettante violazioni alle disposizioni sul controllo della specifica normativa, in particolare a Catania, nei confronti del titolare di un bar di via Duca degli Abruzzi e di un centro scommesse a Misterbianco. In entrambi i casi i titolari non avevano verificato il possesso del green pass da parte di due loro dipendenti che, invece, ne erano sprovvisti.

I controlli dei giorni precedenti

Nei giorni scorsi nel territorio dei comuni di Catania e Misterbianco sono state controllate oltre 500 persone, nonché 97 attività commerciali appartenenti a tutte le categorie commerciali.