Arrivati 5 milioni di guanti monouso

Un carico con 5 milioni di guanti monouso in lattice è giunto la notte scorsa a Palermo. Si tratta di un approvvigionamento autonomo della Regione destinato al personale impegnato negli ospedali e nelle strutture sanitarie della Sicilia. I dispositivi, particolarmente ricercati in tutto il mondo proprio a causa della pandemia, sono già in distribuzione da parte degli uomini della Protezione Civile. Domani, invece, è previsto l’arrivo di un altro carico contenente quattro milioni di guanti in nitrile.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, la Regione Siciliana attraverso la propria Protezione Civile ha distribuito complessivamente oltre 30 milioni di pezzi, tra dispositivi di protezione individuale, macchinari ed altri materiali.

Continuano dunque gli arrivi sull’isola di carichi contenenti dispositivi di protezione individuale acquistati dalla Regione. Il primo carico era giunto nei primi giorni di aprile in piena emergenza Covid consistente in quaranta tonnellate di dispositivi di protezione destinati alla sanità dell’Isola. E’ il contenuto di un aereo-cargo atterrato all’aeroporto di Palermo per conto della Regione Siciliana, proveniente dalla Cina. Il ponte-aereo è stato voluto dal governo Musumeci, che si è avvalso della forte sinergia con la Upmc Italia-Ismett, il colosso multinazionale che sta investendo nel Paese asiatico. Il materiale, giunto a bordo di un Boeing 777 appositamente noleggiato, comprende mascherine chirurgiche, guanti, occhiali protettivi, camici, copricapo e gambali, per diversi milioni di pezzi.

Intanto ieri è arrivato il bollettino dei nuovi contagi che indica un nuovo positivo al covid 19 in Sicilia, ma altri tre guariti. Sono questi i dati diffusi dalla protezione civile nazionale. Non ci sono stati nemmeno morti per il coronavirus e le persone in ospedale restano dunque 22, con 17 in corsi e 5 in terapia intensiva (esattamente come ieri). I casi totali di covid 19 in Sicilia dall’inizio della pandemia sono stati dunque 3076 e gli attuali positivi sono ora soltanto 130 con 2666 guariti. I tamponi effettuati sono stati 2266.