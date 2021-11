Intervento dei vigili del fuoco

Un grosso masso si è staccato dal costone roccioso di Monte Pecoraro a Cinisi ed è finito davanti a una villetta che si trova in via Casimiro Abbate una lunga strada che costeggia l’autostrada Palermo Mazara del Vallo.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. I tecnici stanno valutando se fare sgomberare la villetta e altre costruzioni che si trovano in zona.

Si sta procedendo a verificare se ci possano essere altri crolli provocati dalle abbondanti piogge di questi mesi.

Dopo la prima ricognizione sono state sgomberate due villette interessate dalla caduta del grosso masso. Si sta attendendo l’arrivo degli speleologi per verificare le condizioni del costone roccioso e verificare se via siano o meno rischio di altre frane.

Nella zona ci sono oltre ai vigili del fuoco anche gli agenti della polizia municipale ei carabinieri.

Alcamo, frana strada statale

È temporaneamente chiuso il tratto lungo la strada statale 113 “Settentrionale Sicula” dal km 333,900 al km 335,000, in entrambe le direzioni, ad Alcamo, all’interno del libero consorzio comunale di Trapani, a causa del cedimento del piano viabile.

L’Anas comunica deviazioni per chi procede in direzione di Calatafimi lungo la SS119 o la A29 a Castellamare del Golfo, mentre in direzione di Palermo uscita obbligatoria a Castellamare del Golfo lungo la strada provinciale o la SS119.

Sono presenti il personale di Anas e le forze dell’ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.