Grazie all'iniziativa "Noi per la Sicilia: Sosteniamo chi Sostiene"

Sono 100mila gli euro donati da Gruppo Arena e Gruppo VéGé a 20 realtà associative siciliane che portano avanti progetti di utilità sociale.

“Noi per la Sicilia: Sosteniamo chi Sostiene” è un’iniziativa nata per supportare le associazioni, molte già partner di Gruppo Arena, che svolgono attività con finalità esclusivamente solidale e che, sempre in prima linea, rispondono con amore e speranza ai molteplici bisogni del territorio.

Un dialogo fra Gruppo Arena e Gruppo VéGé che non si è mai interrotto con la comunità siciliana, continuando a progettare per il territorio e con la voglia di poter stare a fianco dei tanti operatori sociali che ogni giorno affrontano straordinarie sfide.

Arena “Un orgoglio affiancare queste straordinarie realtà”

“A nome del Cda di Gruppo Arena e come presidente di Gruppo VéGé – dichiara Giovanni Arena – è un grande orgoglio poter affiancare queste straordinarie realtà siciliane. Questa donazione è un segno di gratitudine nei confronti di chi ogni giorno contribuisce a rendere migliore la nostra Sicilia. Questi sono i valori che guidano da sempre il Gruppo Arena e vogliamo che la nostra comunità avverta la nostra vicinanza”.

Santambrogio “Essere vicini alle comunità è sempre stata una nostra missione”

“Essere vicini alle comunità dove Gruppo VéGé opera – aggiunge Giorgio Santambrogio AD di Gruppo VéGé – è sempre stata una delle nostre missioni. Da anni ci impegniamo alla realizzazione di attività legate al territorio con la volontà di sostenere, sia a livello locale che nazionale, territori, sistemi sanitari e operatori sociali che ogni giorno migliorano la vita delle persone”.

In rappresentanza del Cda del Gruppo e della famiglia Arena, hanno presieduto Giusy Arena, Roberta Arena e Morena Arena all’incontro ufficiale con le associazioni che si è svolto nella giornata di mercoledì 22 dicembre presso il Superstore Decò Gourmet Experience di via Balatelle, a Sant’Agata Li Battiati nel Catanese.

Ecco le 20 realtà protagoniste di Noi per la Sicilia

Queste le 20 realtà siciliane protagoniste dell’iniziativa di “Noi per la Sicilia” grazie al sostegno di Gruppo Arena e Gruppo VéGé: