grande emozione per la reunion

Dopo quarant’anni con l’entusiasmo e la solidarietà di sempre.

La ex VD del liceo scientifico Galileo Galilei, diplomatasi nell’anno scolastico 1978/79, si è rincontrata in un locale di Palermo per rievocare i vecchi tempi, ma anche per guardare al futuro.

Gli ex compagni, infatti, hanno creato un gruppo whatsapp nel quale condividono i momenti importanti della loro vita attuale.

All’appello non mancava quasi nessuno, grazie al dinamismo di Cinzia Piazza gli ex liceali sono stati rintracciati, anche chi ha condiviso il percorso scolastico per poco tempo, e intorno ad una buona pizza si sono ritrovati in 25.

Anche chi vive e lavora fuori Palermo non è voluto mancare all’appuntamento.

Non soltanto nostalgia e amarcord durante la serata, ma tanta voglia di condividere un percorso nella maturità, confrontandosi sulle gioie e i dolori da professionisti, genitori, coniugi, single.

Insegnanti, un segretario comunale, agenti di commercio, imprenditori, bancari: ognuno ha portato il proprio bagaglio rimpinguato con le esperienze di vita e di lavoro, ma senza smentirsi.

In moto il motociclista, a piedi il salutista, con la macchina il sedentario.

Giuseppe La Bue, uomo galante, ha omaggiato le compagne e le mogli dei compagni con una rosa.