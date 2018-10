incontro organizzato dal parlamento della legalità internazionale

Una rappresentanza di studenti monrealesi si è ritrovata a Roma, a Montecitorio, per partecipare ad un incontro organizzato dal Parlamento della legalità internazionale. Un appuntamento nato sotto l’egida dei valori della solidarietà nazionale e dell’identità anche istituzionale; soffermandosi sul crollo del ponte Morandi di Genova e le sue vittime.

Gli alunni delle scuole Antonio Veneziano e Francesca Morvillo, oltre che dai genitori, sono stati accompagnati dalla dirigente Beatrice Moneti, in rappresentanza di entrambe le scuole, dalle docenti Luisa li Manni, Adriana Lunardo e Francesca Panno, per la Veneziano, Aurora Nicolosi, Antonella Di Piazza, Anna Favaloro e Rosalinda Cocchiara, per la Morvillo.

Alunni ed insegnanti hanno lavorato a lungo sulle istituzioni e gli organi rappresentativi del nostro Paese e i ragazzi erano particolarmente emozionati per avere potuto toccare con mano quel che avevano studiato sui libri.

Un prezioso contributo è stato dato dalla vicaria della scuola Morvillo, Antonella Lo Presti, che con la sua classe ha approfondito alcuni aspetti della Costituzione italiana.

Ettore Alvich della III E della scuola Morvillo è stato nominato “Ambasciatore dell’Accoglienza”.