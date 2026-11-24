Tre tonnellate di pesce sequestrate, 182 ispezioni e sanzioni per circa 90 mila euro: è il bilancio di «Calypso», l’operazione regionale sulla filiera ittica coordinata dal 12° Centro di controllo area pesca della Sicilia occidentale della guardia costiera. I controlli, svolti con ispettori della pesca e personale sanitario, hanno riguardato la regolarità della filiera, la tracciabilità dei prodotti e il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

I sequestri a Palermo

Il grosso dei sequestri è a Palermo, Termini Imerese, Porticello e Terrasini: oltre due tonnellate di prodotti e sanzioni per 32 mila euro. Al mercato ittico di Palermo, in un veicolo parcheggiato nei pressi, sono stati trovati circa 1.120 chili di mitili sommersi dal ghiaccio. Il prodotto, conservato in modo non conforme alle norme di sicurezza alimentare e alle procedure Haccp, è stato distrutto su disposizione dei veterinari dell’Asp.

Altri sequestri in Sicilia

A Trapani e Marsala sono stati sequestrati 180 chili sequestrati, sanzioni per 27 mila euro. Multe per 18 mila euro a Porto Empedocle, Sciacca e Licata. Altre sanzioni per 11 mila euro a Gela. Infine a Mazara del Vallo sono stati sequestrati 235 chili sequestrati e sanzioni per 4 mila euro.

Controlli più intensi verso Natale

La guardia costiera annuncia che i controlli continueranno nei prossimi giorni e saranno rafforzati per le festività, quando il consumo di pesce cresce. Nel mirino soprattutto la vendita abusiva su strada. Ai cittadini l’invito a comprare solo da canali regolari, evitando prodotti senza garanzie di tracciabilità e conservazione.