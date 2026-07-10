Arriva il generale Lombardi

Avvicendamento al vertice del comando regionale Sicilia della Guardia di finanza. Il generale di divisione Roberto Manna, arrivato due anni fa a Palermo, guiderà il comando regionale della Campania. Al suo posto, il generale di divisione Stefano Lombardi, che arriva dal Comando Tutela economia e finanza, organo di vertice che coordina i reparti speciali delle Fiamme Gialle. La cerimonia si è tenuta nel chiostro della caserma Giuseppe Cangialosi, alla presenza del comandante interregionale dell’Italia sud occidentale, il generale di corpo d’armata Francesco Mattana.

“La Guardia di finanza siciliana è impegnata quotidianamente nella lotta alla mafia, in tutte le sue manifestazioni”, ha detto Roberto Manna. Il mese scorso, gli investigatori del Gico di Palermo hanno messo a segno un maxi sequestro di beni, un patrimonio di duecento milioni di euro è stato bloccato in diversi paesi europei e anche alle Isole Cayman. Secondo la ricostruzione della Dda di Palermo e dei militari del nucleo di polizia economico finanziaria, sarebbe il tesoro di un trafficante di droga legato a Matteo Messina Denaro.

L’ultimo blitz contro il vecchio boss Raffaele Galatolo, ergastolano in permesso premio, porta invece la firma di uno dei reparti speciali coordinati dal generale Stefano Lombardi: Galatolo, che nel carcere di Napoli passava per un detenuto modello, è stato smascherato dagli investigatori del nucleo speciale di polizia valutaria di Palermo. “Continueremo nell’impegno quotidiano nella lotta alla mafia – ha detto Lombardi – con metodi sempre nuovi e un approccio trasversale”. Il “metodo Falcone” – Follow the money, segui i soldi – resta oggi l’orizzonte di riferimento. Con tecniche sempre più evolute, per seguire i soldi dei boss in giro per il mondo.