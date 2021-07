Operazione dei militari della tenenza di Corleone

La guardia di finanza ha sequestrato a Prizzi (Pa) una discarica abusiva. In un terreno sono stati trovati eternit, pneumatici, plastica, catrame. Materiale tossico abbandonato senza nessuna precauzione, a cielo aperto.

I militari hanno sequestrato un’area adibita abusivamente a discarica di rifiuti speciali pericolosi.

Gli uomini della tenenza di Corleone, nel corso di un controllo, hanno individuato nell’area di circa mille metri quadrati, serbatoi e lastre di eternit non integre per 500 chili, sfabbricidi per circa 2.500 chili, pneumatici, scarti plastici, scarti metallici, bottiglie di vetro, una grossa cisterna in ferro e 2 recipienti in metallo contenenti 4.000 litri di catrame liquido, per complessivi 13.000 chili di rifiuti speciali.

Il responsabile, secondo le norme del Testo Unico in materia di tutela ambientale rischia l’arresto da 6 mesi a due anni e un’ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

Contestualmente è stato immediatamente interessato il Sindaco di Prizzi, competente sull’area interessata, per l’avvio delle operazioni di bonifica.

L’attività di servizio rientra nell’ambito di una più ampia azione di vigilanza, prevenzione e tutela del patrimonio ambientale avviata dalla Guardia di Finanza sull’intero territorio provinciale.