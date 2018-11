la nota del vicepresidente della VII circoscrizione

“Un quartiere le cui vie e piazze principali sono al buio è un quartiere che arreca diversi disagi ai suoi cittadini ma soprattutto è un pericolo per la pubblica incolumità.

Il malfunzionamento è tangibile in piazza Tommaso Natale, Via Rosario Nicoletti, Piazza Mandorle e altre vie”.

A dichiararlo è il Vicepresidente della VII Circoscrizione di Palermo, Fabio Costantino.

“Ho già sollecitato la AMG per il ripristino dell’impianto di illuminazione – conclude l’Esponente di Forza Italia. Comprendo il guasto tecnico, però occorre anche provvedere in tempi celeri a restituire un servizio a tutela della cittadinanza.