No al taglio degli alberi neanche se sono pericolanti e rischiano di cadere sui passanti, sulle auto, di creare disagi o perfino danni fisici alle persone. In una città che ha decisamente poco verde pubblico il cantiere di Mondello che doveva concludersi ieri e che serviva a tagliare gli alberi censiti come a rischio crollo e a potare tutti gli altri evitando l’invasione delle radici o quelle dei rami sulla strada a cominciare dalla così detta discesa di Valdesi, non ha potuto completare i lavori.

Operai in fuga e lavori sospesi

L’Amministrazione Comunale di Palermo informa la cittadinanza che, con provvedimento urgente adottato dagli uffici competenti, è stata disposta la sospensione cautelativa e immediata delle attività di cantiere relative agli interventi su Viale Margherita di Savoia.

“La decisione si è resa necessaria a seguito dei gravi episodi verificatisi nella giornata del 14 maggio 2026, durante i quali personale tecnico comunale, direttori dei lavori e maestranze impegnate nelle operazioni di manutenzione e messa in sicurezza sono stati oggetto di aggressioni verbali, minacce e comportamenti intimidatori tali da richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine per diverse ore”.

In pratica i residenti si sono opposti all’abbattimento in modo decisamente poco civile.

Il perché degli abbattimenti

“L’Amministrazione sottolinea con fermezza che gli interventi sospesi riguardano alberature già classificate, a seguito di specifiche perizie fitosanitarie e verifiche tecniche, come esemplari ad elevata propensione al cedimento e quindi potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità. Le attività in corso avevano esclusivamente finalità di tutela della sicurezza dei cittadini e della viabilità urbana. È necessario chiarire che nessuna attività viene svolta in maniera arbitraria o priva di criteri tecnici. Ogni intervento programmato rientra in un piano organico di gestione del verde urbano basato su valutazioni scientifiche, monitoraggi specialistici e priorità legate alla sicurezza pubblica” dicono dall’amministrrazione comunale.

Un programma di sostituzione degli alberi

Ma gli alberi tagliati saranno sostituiti anche se è normale che l’effetto non sarà immediato “Parallelamente agli interventi di rimozione degli esemplari compromessi, l’Amministrazione Comunale ha già avviato un importante programma di riforestazione urbana e rigenerazione ambientale che prevede la piantumazione di migliaia di nuove alberature sul territorio cittadino, nell’ambito di una strategia complessiva di tutela ambientale, incremento del patrimonio arboreo e resilienza climatica della città e anche in prospettiva di una compensazione delle alberature rimosse”.

Aggressioni documentate, sarà presentata una denuncia

“Tutta la documentazione relativa agli episodi verificatisi sarà trasmessa alla Procura della Repubblica affinché vengano valutati eventuali profili di responsabilità, anche in relazione alla possibile configurazione del reato di interruzione di pubblico servizio”.

“Esprimo piena solidarietà e vicinanza ai funzionari e ai lavoratori dell’Area Verde che svolgono quotidianamente il loro compito con grande spirito di abnegazione, responsabilità e massima competenza, nel rispetto da un lato del patrimonio verde della città, trascurato per troppo tempo, e, dall’altro, nell’interesse della sicurezza dei cittadini e degli spazi urbani” dice l’assessore comunale al verde pubblico Pietro Alongi.

La ripresa dei lavori

I lavori previsti dovranno essere eseguiti e il cronoprogramma riprenderà la prossima settimana. Il personale sarà, se necessario, scortato. L’unico risultato delle aggressioni è stato il rinvio dei tempi di completamento e l’allargamento delle fasce di disagio alo traffico