La Guerra in Ucraina e il volto solidale della Sicilia a Casa Minutella

15/03/2022

La Guerra in Ucraina è il tema centrale della puntata odierna di Casa Minutella. “Affrontiamo questa argomento da una prospettiva siciliana – spiega Massimo Minutella – dando notizie delle tante iniziative di solidarietà che sono state attivate nella nostra regione”. In collegamento con Terrasini, con il sindaco Giosuè Maniaci e l’inviato delle Iene Ismaele La Vardera, verrà raccontata la storia di una famiglia ucraina scappata da Kiev, accolta dalla comunità cittadini di Terrasini. Guerra in Ucraina, Giovanni Bruno il marittimo siciliano bloccato dalla guerra Direttamente dall’Ucraina, poi, Massimo Minutella intervisterà Giovanni Bruno, il marittimo siciliano bloccato in Ucraina. Bruno, originario di Pozzallo, è sposato con una ragazza ucraina. La coppia ha una bimba di 22 mesi. Nelle ore scorse Bruno ha lanciato un appello per far uscire la sua famiglia dall’inferno della guerra: “Probabilmente la Farnesina lo starà già facendo, ma vorrei chiedere a chi può di mettersi in contatto con i russi per negoziare un corridoio umanitario per farci uscire da qui, noi non vogliamo questa guerra, quasi tutte le persone qui, questa guerra non la vogliono. Chi vuole lottare che lo faccia ma chi la guerra non la vuole che sia libero di andare via”. Reddito di cittadinanza, ecco cosa succede a Borgo Nuovo Dopo il focus su ciò che sta accadendo in Europa Orientale, Casa Minutella tornerà ad occuparsi della Sicilia e di Palermo. In collegamento dal quartiere palermitano di Borgo Nuovo, si darà voce ai lavoratori percettori di reddito di cittadinanza che hanno deciso di scendere in strada per pulire il loro quartiere. Nella seconda parte della trasmissione, come sempre, spazio allo spettacolo e alla cultura. Oggi, Massimo Minutella intervista l’attore e presentatore Max Giusti. Casa Minutella va in onda ogni martedì e giovedì alle 14,45 su BlogSicilia, Tempostretto e Video Regione, canale 16 del digitale terrestre.

