La provocazione choc di Emanuele Pantano

Per risolvere la Guerra in Ucraina, “a trattare con Putin mandiamo Messina Denaro”. E’ la provocazione del performer palermitano Emanuele Pantano. Sarà anche vero che non esistono limiti etici per la satira, vero sale della democrazia. Ma di sicuro questo sketch farà montare le polemiche.

“A trattare con Putin mandiamo Messina Denaro”

Nel suo intervento, diffuso sui social, Pantano ha spiegato così la sua surreale strategia: “L’errore è che noi mandiamo gente sbagliata a trattare con Putin, in un mondo di pezzi di merda non possiamo mandare gente come Di Maio. Vuoi fare una cosa? Pezzi di merda per pezzi di merda, noi dobbiamo mettere i migliori talenti del nostro territorio. Noi dobbiamo mandare Messina Denaro. Noi mandiamo Messina Denaro a trattare contro Putin. Gli diciamo, Matteo pensaci tu. Quello torna, “ho risolto” e ci regala l’Ucraina”.

Messina Denaro, la Primula rossa latitante dal 1993

Difficile che queste argomentazioni possano strappare una risata. Matteo Messina Denaro è l’ultimo latitante di quella Cosa Nostra che ha insanguinato la Sicilia e l’Italia con le stragi del 1992 e del 1993. Condannato all’ergastolo per quelle due stragi, la Primula rossa è in latitanza dal 1993. Difficilem quindi,che quello skecth possa strappare un sorriso ai superstiti e ai familiari delle vittime che da quasi trenta anni aspettano verità e giustizia.

Pantano, uno dei miglior comedian italiani

Sulla buona fede e sul talento di Pantano, però, non ci sono dubbi. E’ stato lui stesso a scrivere una piece dedicata a Giovanni Falcone, dal titolo “Buon compleanno Giovà”. Emanuele Pantano, comedian, documentarista, sceneggiatore ed autore. Palermitano, classe 1982, inizia a 16 anni come autore, poi si laurea in Tecnica Pubblicitaria a Palermo e si specializza in Scrittura cinematografica e televisiva allo IED di Roma. I suoi documentari e reportage, tra il 2009 ed il 2011, sono andati in onda su Rainews, Current tv e Repubblica tv. In radio è stato autore di diversi format comici in onda su diversi network. Dopo aver organizzatore diversi workshop e rassegne , dal 2016 inizia a fare stand up comedy, fonda “stand up comedy Sicilia” e diventa membro del casta “stand up comedy” su Comedy Central. Ha portato i suoi spettacoli in tutta Italia con oltre 100 replice, si è esibito nei migliori contesti nazionali tra cui Zelig, il Teatro Parenti a Milano, il teatro Biondo di Palermo ed il carnevale di Venezia. Ha registrato alcuni monologhi per Amazon Audible ed è stato inserito dal Corriere della Sera tra i migliori comedian italiani