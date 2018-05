La struttura è chiusa dal 2016

E’ finita in Tribunale la “guerra” per la gestione del Kalhesa, storico locale palermitano al Foro Italico.

Il locale è chiuso dal 2016 proprio per le vicende civili e penali che sono scaturite dalle lotte interne tra la cooperativa che aveva preso in affitto il locale e la società che lo gestiva. Secondo l’accusa alcuni componenti della società avrebbero artatamente determinato una maggioranza per escludere alcuni soci della cooperativa che si sono costituiti parte civile con l’assistenza degli avvocati Carmela Re e Valeria Minà.

Oggi il gup Nicola Aiello ha condannato a quattro mesi di reclusione (pena sospesa) Michele Como, Domenico Marotta e Manuela Ida Gabriele. A giudizio vanno Pietro Ortolani, Francesca Mandalà e Maria Caruso.

Il processo comincerà il 4 ottobre davanti alla quarta sezione del Tribunale di Palermo. Secondo la procura, gli indagati “avrebbero determinato un’artificiosa maggioranza con diritto di voto pari a 5/7 del capitale sociale nel corso dell’assemblea del 13 aprile 2015 e deliberavano l’esclusione di alcuni soci per asseriti inadempimenti”.