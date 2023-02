il 24 febbraio a palermo

A un anno dall’invasione dell’Ucraina, anche Palermo si mobilita per chiedere il cessate il fuoco e di arrivare a dei veri negoziati di pace per costruire un’Europa sicura e pacifica per tutti.

Il 24 febbraio corteo a Palermo da piazza Politeama ai Cantieri Culturali della Zisa

In linea con le iniziative in programma nelle altre città italiane ed europee coordinate da Europe for Peace, venerdì 24 febbraio a Palermo si terrà un corteo per la pace che partirà alle 9,30 da piazza Politeama per raggiungere, percorrendo la via Dante, i Cantieri Culturali della Zisa. In piazza Pina Bausch si terranno gli interventi.

Tanti studenti e adesioni al corteo

Al corteo parteciperanno le scuole di Palermo di ogni ordine e grado, dalle elementari ai licei, e gli studenti universitari. Continuano ad arrivare ogni giorno nuove adesioni.

La mobilitazione organizzata da Europe for Peace

Un corteo durante il quale sventoleranno solo le bandiere della pace e scuole e associazioni saranno presenti con i loro striscioni. A promuovere la mobilitazione è il comitato di Palermo di Europe for Peace, di cui fanno parte decine di associazioni pacifiste e democratiche.

“La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno”

“La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno. Fuori la guerra dalla storia. Sono i nostri obiettivi. E per questo – dichiara il comitato Europe for Peace di Palermo – abbiamo bisogno al più presto di un cessate il fuoco, di un negoziato, di misure concrete verso il disarmo nucleare. Fermiamo la guerra, un anno di guerra è troppo”.

Oltre 100mila partecipanti alla manifestazione romana di novembre

L’iniziativa di Palermo si inserisce nel solco delle richieste di pace già condivise in occasione della grande manifestazione nazionale di Roma del 5 novembre, con oltre 100 mila partecipanti, e dei sit-in in piazza e del presidio permanente per la pace che si è svolto per un anno nella nostra città.

“Non esiste guerra giusta”

“Le guerre e le armi puntano alla vittoria sul nemico ma non portano alla pace: tendono a diventare permanenti e a causare solo nuove sofferenze per le popolazioni. Bisogna invece far vincere la pace, ripristinare il diritto violato, garantire la sicurezza condivisa. Non esiste guerra giusta, solo la pace è giusta. La guerra la fanno gli eserciti, la pace la fanno i popoli”.

Alcune delle associazioni che prenderanno parte al corteo

Tra le associazioni che parteciperanno al corteo organizzato da Europe For Peace di Palermo ci sono: Presidio di pace delle donne, Cgil Palermo, “Consulta per la Pace, la nonviolenza, i diritti umani e il disarmo di Palermo”, Udipalermo, Acli Palermo, Centro Pio La Torre, Erripa ‘Achille Grandi’ Palermo, Punto Pace Pax Christi Palermo, Mir Palermo, Arci Palermo, Legambiente Palermo, Rete degli Studenti Medi Palermo, Udu unione degli universitari Palermo, Associazione 99%, Anpi Palermo, Coordinamento donne Cgil Palermo, Assemblea No Guerra, Le Rose Bianche.

