Sono 257 le multe elevate e le patenti ritirate agli automobilisti sorpresi a guidare con il cellulare in mano a Palermo nelle ultime settimane.

Il comandante della polizia municipale di Palermo, Angelo Colucciello ha organizzato controlli con agenti in borghese che sorprendono i guidatori nel traffico mentre chattano o telefonano.

“Non mi interessa fare cassa, mi interessa non dover contare i morti per incidenti stradali. Basta un secondo di distrazione per provocare un incidente – dice il comandante – Non saranno tolleranti questi comportamenti irresponsabili. Le multe in questi mesi sono salite tantissimo e questa è una cosa che dispiace perché al contrario di quello che tanti pensano, che il comandante col cielo vuole fare le multe, il mio scopo sarebbe quello di vivere in una città dove non si riesce a fare una multa.

Non me ne frega niente di fare cassa, vorrei. E se tra le cause sicuramente continua ad esserci la velocità, insieme ci sono comportamenti scellerati come chi continua a usare lo smartphone mentre guida distraendosi continuamente”.