Guida in stato d’ebbrezza, porto abusivo d’armi e oggetti utilizzati per i furti e droga. I militari della sezione radiomobile, con i colleghi della stazione, hanno concentrato le operazioni sulla sicurezza stradale e sul monitoraggio di indagati sottoposti a misure restrittive. Sono stati denunciati diversi monrealesi e diverse sono state ke segnalazioni alla prefettura per possesso di stupefacenti.

Tra gli interventi più significativi spicca il deferimento per ricettazione di un quarantottenne palermitano, già noto alle forze di polizia, intercettato mentre trasportava un veicolo parzialmente smantellato che era stato rubato lo scorso 20 marzo a Palermo. Durante l’ispezione sono stati rinvenuti e sequestrati anche diversi attrezzi da scasso. Una sorte analoga è toccata a un cinquantaquattrenne residente a San Martino delle Scale, denunciato per riciclaggio dopo essere stato sorpreso alla guida di un ciclomotore con il telaio palesemente manomesso.

Il monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione ha portato alla denuncia di due uomini di trenta e trentasette anni, accusati di aver violato gli obblighi della sorveglianza speciale. Sul fronte della sicurezza stradale, invece, l’uso dell’etilometro ha permesso di individuare due conducenti con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, mentre altre cinque persone sono state deferite per guida senza patente, poiché mai conseguita o revocata.

Le perquisizioni veicolari hanno portato anche alla denuncia di un operaio di quarantuno anni per porto abusivo di armi, trovato in possesso di un martello di ventotto centimetri e di uno strumento spacca vetri. Parallelamente, dieci persone sono state segnalate alla prefettura di Palermo come assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di piccole quantità di hashish, marijuana e cocaina.

L’operazione complessiva ha permesso di identificare settanta persone e controllare sessanta veicoli. Nel corso delle attività sono state eseguite undici perquisizioni personali e veicolari, oltre all’elevazione di dieci sanzioni per violazioni al codice della strada. L’impegno dell’arma nel comprensorio monrealese resterà costante anche nei prossimi giorni per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità.