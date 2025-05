La polizia di Stato, ha arrestato un palermitano di 53 anni M.V. accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel mercato Ballarò a Palermo.

Come anticipato nei giorni scorso nel corso di una perquisizione in casa dell’uomo sono stati 12 chili e 630 grammi di hashish, quattro chilogrammi e 935 grammi di cocaina e il materiale per confezionare e preparare le dosi.

Il gip ha convalidato l’arresto e disposto il carcere per l’uomo.