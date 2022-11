Un giovane è stato arrestato per furto d'auto

In casa i carabinieri della compagnia di Carini gli hanno trovato 70 dosi di crack. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio è stato arrestato un uomo di 41 anni.

Nel corso della perquisizione in casa oltre alla droga i militari hanno trovato tutti gli strumenti per pesare e confezionare lo stupefacente e 400 euro in contanti. L’uomo davanti al giudice ha patteggiato la pena a un anno e 2 mila euro di multa.

La droga è stata portato al laboratorio di analisi del comando provinciale dei carabinieri.

Sempre i militari della compagnia di Carini hanno arrestato un palermitano di 21 anni che ha cercato di rubare un’auto nei pressi di una discoteca a Villagrazia di Carini. Durante la fuga il giovane è finito con l’auto contro un muro.

Dopo poco è stato bloccato. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.