Un giovane palermitano di 28 anni è stato denunciato tre volte da polizia di Stato e carabinieri accusato di rapina, porto abusivo di arma da taglio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’indagato in via XXVII Maggio a rapinato un pensionato di 68 impossessandosi di tre pacchetti di sigarette. Il giovane sarebbe responsabile anche dell’aggressione a bordo di un tram dove ha seminato il panico.

I carabinieri lo hanno rintracciato all’ospedale Buccheri La Ferla con diverse ferite da coltello. Il giovane disarmato da alcuni viaggiatori al termine di una breve colluttazione, si era procurato autonomamente le lesioni.

Infine lo stesso è stato bloccato mentre importunava i passanti nella zona della Vucciria. Oltre alla denuncia è scattato il divieto di avvicinamento alla zona rossa istituita in centro .